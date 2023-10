Fedez, l'incontro speciale con Pietro Orlandi: «Grande ammirazione per una persona che da 40 anni lotta per avere verità e giustizia»

di Redazione web

Fedez è tornato a condurre il suo podcast 'Muschio Selvaggio', dopo un periodo di incomprensioni con il socio Luis Sal e dopo il ricovero in ospedale. Oggi il rapper ha anticipato sui social l'ospite di una prossima puntata: Pietro Orlandi​, il fratello di Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma negli anni '80.

Pietro Orlandi

L'uomo lotta da anni per avere la verità sul caso di sua sorella, che è stato recentemente ripreso dai media dopo l'uscita del documentario su Netflix. Emanuela, cittadina vaticana, è scomparsa nel 1983 a Roma, da allora gli inquirenti, i giornalisti e gli esperti di cronaca nera si sono cimentati nella ricerca di piste e sospettati sul caso. Pietro Orlandi è sempre stato in prima linea per trovare la verità su sua sorella e Fedez ha commentato così il lavoro dell'uomo in una storia su Instagram: «Onorato di aver conosciuto di persona Pietro Orlandi, dopo una mia dichiarzione infelice abbiamo avuto modo di conoscerci e preparare una puntata per Muschio Selvaggio molto importante, soprattutto in vista del voto in senato sulla commissione di inchiesta sul caso Emanuela Orlandi. Grande ammirazione per una persona che da 40 anni lotta contro tutto e tutti per avere verità e giustizia».

La gaffe di Fedez

In una puntata di qualche tempo fa con ospite il giornalista di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, della serie 'Vatican Girl' e quindi della scomparsa di Emanuela Orlandi, Fedez aveva commentato: «Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata», trattendo a stento le risate. La gaffe del rapper, però, non si è fermata qui e in risposta ad una farse detta dal Papa e poi ripresa dal documentario: «Emanuela è in cielo», Fedez ha di nuovo aggiunto: «Forse fa la pilota». Queste battute avevano suscitato parecchi commenti sui social, che mettevano il rapper nel mirino per la sua scarsa sensibilità.

