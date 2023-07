Pietro Orlandi: «In Vaticano qualcuno non vuole Commissione parlamentare di inchiesta su Emanuela»

«C’è qualcuno che agisce contro questa storia, che non vuole si arrivi alla verità. E stanno spingendo anche a livello di Parlamento perché non si voti la Commissione di inchiesta sul caso di Emanuela», le parole di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, in seguito a una conferenza stampa convocata presso la Sede della Stampa Estera a Roma.

