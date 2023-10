Fabrizio Corona denunciato da ​Nicolò Casale: è la prima contro l'ex paparazzo per il caso scommesse

di Redazione web

Prime reazioni legali contro Fabrizio Corona per il caso scommesse. Una denuncia è stata depositata alla Procura di Milano contro Corona, che da giorni sta facendo nomi di giocatori, a suo dire, coinvolti in un giro di scommesse. Si tratta di quella presentata, come riferito ieri dal suo legale, dal calciatore della Lazio Nicolò Casale, tirato in ballo, assieme all'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e al difensore della Juve Federico Gatti, dall'ex agente fotografico due giorni fa nella trasmissione di Canale 5 Striscia la notizia.

La denuncia presentata da Casale

L'avvocato Guido Furgiuele, legale di Casale, ha presentato ieri sera querela per diffamazione aggravata a carico dell'ex re dei paparazzi, della trasmissione tv e anche del sito Dillingernews.it, quello sul quale Corona da giorni sta facendo le sue presunte rivelazioni sul caso scommesse. "Nicolò – ha spiegato il legale di Casale – non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica".

Da quanto si è saputo, nella querela per diffamazione aggravata si chiede agli inquirenti di valutare anche presunti profili di rivelazione di segreto d'ufficio e di calunnia.

