Scommesse, Sandro Tonali confessa in Procura a Torino: «Ho puntato sul calcio e sul Milan»

di Redazione web

Scommesse di Sandro Tonali sul calcio e in particolare sul Milan: questa la circostanza al vaglio della procura di Torino dopo l'interrogatorio sostenuto ieri nel palazzo di giustizia del capoluogo piemontese dal centrocampista del Newcastle. Il calciatore, secondo quanto è trapelato in ambienti investigativi, ha sostanzialmente ripercorso quanto aveva già dichiarato domenica scorsa alla procura della Figc.

La procura di Torino indaga

Giornata di studio per gli inquirenti torinesi che lavorano al caso delle scommesse dei calciatori sulle piattaforme non autorizzate. Dopo avere raccolto nel pomeriggio di ieri la deposizione di Sandro Tonali, ascoltato in veste di indagato, i magistrati e gli investigatori della squadra mobile (che stamani erano in procura) ragionano sul prossimi passi da compiere.

Non trapelano indiscrezioni sulla posizione dei tre nuovi nomi elencati da Fabrizio Corona. L'unico che ricorre è quello dello juventino Federico Gatti, che però era stato fatto da un altro bianconero, Nicolò Fagioli, non in qualità di scommettitore compulsivo: Fagioli, che doveva ripianare i suoi debiti di gioco, aveva raccontato di avergli chiesto con una scusa 40mila euro.

Scommesse, cosa rischiano i calciatori

Nell'interrogatorio reso ieri in procura a Torino, davanti al pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della Squadra mobile, a quanto si apprende, il centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, avrebbe ricalcato le dichiarazioni già rese nei giorni scorsi alla procura della Figc a cui il giocatore, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe confessato di aver scommesso sul calcio ma anche di aver fatto puntate sul Milan.

Ora al vaglio degli investigatori, oltre alle dichiarazioni rese dal giocatore, ci sono anche i contenuti di telefoni cellulari e tablet, smartphone in particolare delle chat, sequestrati giovedì scorso nel ritiro azzurro di Coverciano a Tonali e a Nicolò Zaniolo.

Per Tonali e Zaniolo, così come per Nicolò Fagioli, che ieri ha patteggiato sette mesi di squalifica più 5 di rieducazione, l'ipotesi di reato contestato è di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. Intanto, sempre a quanto si apprende, non vi sarebbero evidenze di un coinvolgimento nell'inchiesta dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, del difensore della Juve Federico Gatti e del difensore della Lazio Nicolò Casale, i tre nuovi nomi fatti nella tarda serata di ieri da Fabrizio Corona.

I legali dell'ex milanista Tonali

«Essendovi indagini in corso, tuttavia, - sottolineano i due legali del giocatore - non è possibile allo stato rendere dichiarazioni pubbliche relative al merito della vicenda oggetto di investigazione, nella speranza e convinzione che Sandro Tonali possa veder definita al più presto la propria posizione, per dare seguito positivo al precorso già intrapreso».

Tonali, il comunicato del Newcastle

«Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (Figc) in relazione ad attività di scommesse illegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club». Così il Newcastle in una nota prende ufficialmente posizione in merito all'inchiesta sulle scommesse illecite che riguarda il suo tesserato, Sandro Tonali. «A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA