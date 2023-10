Fagioli, lo sfogo dopo la squalifica: «Presto parlerò, su di me falsità per due visualizzazioni in più»

di Redazione web

«Presto parlerò»: all'indomani del patteggiamento con la procura della Figc che lo ha squalificato per 7 mesi (più 5 di pene alternative) per aver scommesso sul calcio, Nicolò Fagioli si sfoga attraverso il suo profilo Instagram. Il nome del calciatore 22enne della Juventus è stato il primo fatto da Fabrizio Corona, che ha anticipato l'inchiesta della Procura di Torino sulle scommesse illecite in cui sono coinvolti anche i giocatori Tonali e Zaniolo.

Fagioli, lo sfogo su Instagram

«Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto.

Il recupero

«Con l'accordo raggiunto si chiude la partita della collaborazione attiva con la Procura Figc e ne inizia un'altra, ancora più importante per Nicolò, che lo porterà al completo recupero psicofisico e gli consentirà di tornare in campo per confermare il suo immenso talento». E quanto dichiarano gli avvocati Luca Ferrari e Armando Simbari, legali del calciatore Nicolò Fagioli, in merito al patteggiamento con la giustizia sportiva per le scommesse su piattaforme on line non autorizzate. «Nei prossimi mesi - osservano - Nicolò non solo porterà avanti il piano terapeutico già avviato con il dottor Jarre a cui responsabilmente si è affidato, ma avrà l'occasione di diventare un punto di riferimento per i tanti giovani che guardano a lui e ai grandi campioni dello sport come esempio da seguire, grazie agli incontri con i centri federali e enti di recupero dalla dipendenza da gioco che verranno definiti di comune accordo e in piena collaborazione con la Figc». «Nicolò - aggiungono i due avvocati - è un patrimonio del calcio italiano che, siamo certi, il calcio italiano saprà recuperare e mettere al centro del suo progetto. È già al lavoro, si allena, continuerà ad allenarsi con determinazione e non vede l'ora di tornare in campò.

Mercoledì 18 Ottobre 2023, 11:10

