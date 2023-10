Scommesse, Tonali rischia la stangata: «Squalifica esemplare». Fagioli verso lo sconto, è stato il primo ad autodenunciarsi

di Redazione web

La strada è tracciata e sarà quella del purgatorio. Sandro Tonali ha ammesso i suoi problemi con le scommesse e adesso vuole collaborare con la giustizia, seguendo l'esempio di Nicolò Fagioli. L'ex Milan si autodenuncerà al procuratore della Figc Giuseppe Chiné, sperando di alleviare la pena e ripartire il prima possibile. Il giocatore rischia almeno 3 anni di squalifica, che possono salire anche a 5 se venisse accertato che ha scommesso sulle partite della propria squadra.

Tonali, cosa rischia

Nicolò Fagioli verrà sentito questa settimana per l'ultima volta dalla Procura federale, poi arriverà la squalifica.

«Pena esemplare»

Se, come fatto filtrare dell'entourage del giocatore, Tonali si autodenuncerà, l'inchiesta avrà un'accelerazione. La Figc vuole che il suo caso sia da esempio. Se per Fagioli gli sconti saranno importanti, la Federazione non ha intenzione di essere altrettanto generosa con gli altri. L'obiettivo è dare un segnale forte a chiunque rischi di cadere nello stesso errore.

