Scommesse, Fagioli confessa: «Ho cominciato con Tonali nel ritiro dell'Under 21. Mi dicevano “paga o ti spezziamo le gambe”»

«Mi dicevano: paga o ti spezziamo le gambe». E ancora: «Fu Tonali a dirmi di scommettere su un sito illegale. Ho scommesso su tutto anche su Torino-Milan, ma non ho mai scommesso sulla Juve». «Inizialmente giocavo sul tennis, poi da settembre 2022, poiché dovevo restituire somme ingenti a varie piattaforme, iniziai a scommettere anche sul calcio, per provare a recuperare». Sono alcuni dei passaggi contenuti nei verbali degli interrogatori a cui Nicolò Fagioli è stato sottoposto dalla procura di Torino e dalla Procura della federcalcio, come riportano oggi i quotidiani 'La Gazzetta dello Sport, 'Repubblicà, 'La Stampà e 'Il Messaggero'.

Il giovane centrocampista della Juve ha scelto di confessare le sue colpe, e dopo il primo interrogatorio di giugno voluto dalla Procura di Torino si è autodenunciato all'organo di giustizia sportiva, con cui ieri ha patteggiato una pena di 7 mesi lontano dai campi più altri 5 commutati in «prescrizioni alternative».