Scommesse, Fagioli: «Sui siti illegali mi chiamavo "XFarenz". Pieno di debiti, a volte li ripagavo comprando Rolex»

Nicolò Fagioli dice tutto. Il centrocampista della Juventus ha aperto il vaso di Pandora sul caso scommesse e racconta al procuratore della Figc Chine, i mesi da incubo nei quali è stato vittima della sua dipendenza dalle scommesse, nata per gioco anni fa e diventata un'ossessione, fino a farlo finire in giri di malavita dei quali l'indagine della procura di Torino sta cercando di venire a capo. «Ti spezzo le gambe», lo minacciavano, mentre il giocatore provava a far finta di nulla e continuava a giocare per la Juventus. Dovrà scontare una squalifica dei campi di 7 mesi.

Cosa ha detto Fagioli

Fagioli ha raccontato di aver avuto i ganci delle piattaforme online da Tonali. Per utilizzarle, usava nickname come «XFarenz» e «XFarenz0!», riporta il Corriere. «Le ricevute delle singole giocate pervenivano sul mio cellulare da parte del referente della piattaforma, legale o illegale. Mi arrivavano tramite un’app Threema, che, per quanto mi avevano detto, garantiva al mittente la riservatezza nelle trasmissioni». Guadagni zero: «Non ho mai percepito un euro perché un’eventuale vincita andava a compensare i debiti». Anzi, il giocatore ha raccontato di aver accumulato 250mila euro di debiti in un solo anno.

I Rolex per pagare le scommesse

«Ogni tanto, per restituire almeno in parte queste somme provvedevo ad acquistare a Milano degli orologi Rolex. Pagavo con bonifico. Gli orologi alcune volte li ho consegnati io, altre volte passavano i titolari delle piattaforme e li ritiravano presso la gioielleria».

Ed è così che, dal tennis, passa a scommettere sul calcio. Le partite su cui scommette Qualche limite però se lo pone. A Torino precisa: «Esistono le scommesse sui falli e ammonizioni, mi è stato proposto ma io assolutamente non ho accettato perché contrario alle mia etica e comunque sarei stato scoperto perché esistono delle segnalazioni rispetto ai picchi di scommesse».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 11:44

