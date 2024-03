Antonino Spinalbese, il nuovo tatuaggio (fatto dalla fidanzata) ricorda Belen: «L’hai fatto veramente?»

di Dajana Mrruku

Antonino Spinalbese ha un nuovo tatuaggio, ma i fan lo hanno trovato molto strano. L'ex compagno di Belen ha condiviso sulla sua pagina social alcuni scatti del nuovo tatuaggio realizzato dalla sua presunta nuova fidanzata, Ainhoa Foti Rodriguez. La ragazza ha 25 anni ed è una tatuatrice di Genova. I due si sarebbero conosciuti nello studio di tatuaggi dove Spinalbese si fece tatuare l'opera 'Amore e psiche', dedicata a Belen.

Il nuovo tatuaggio di Spinalbese ha creato molta confusione nei fan perché ricorda in qualche modo la sua ex compagna e mamma della sua primogenita Luna Marì.

Il tatuaggio di Spinalbese

Il nuovo tatuaggio di Antonino Spinalbese ricorda molto il viso della sua ex compagna Belen, ma dietro questo dettaglio c'è molto di più. «Ritratto di me stesso», ha scritto lui, ma qui il ritratto sembrerebbe essere di qualcun altro.

Il disegno inciso sulla dell'ex hair stylist rappresenta, infatti, un angelo con le sembianze della figlia Luna Marì. Tuttavia, in molti hanno notato che i tratti del nasino, occhi e bocca ricordano molto quelli della sua ex: «È impressionante la somiglianza con Belén.. Mi sembra come se ti fossi tatuata lei da piccola». Una somiglianza non da poco quella tra mamma e figlia, ma l'ironia della sorte ha voluto che fosse proprio la nuova fidanzata, sua fedele tatuatrice, a disegnare il volto che tanto ricorda una storia d'amore chiusa ormai da tempo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 11:42

