Belen, capelli corti e sguardo audace. Il nuovo look conquista, ma c'è un dubbio: «Lo hai fatto veramente?»

di Dajana Mrruku

Belen gioca e scherza con la moda da sempre. La showgirl argentina ha passato molti anni sotto la lente d'ingrandimento del pubblico e della televisione, ha sfilato, presentato e cantato le sue canzoni, sempre impeccabile in outfit e look che rispecchiano la sua natura sensuale e lo stile eccentrico. Anche la nuova Belen vuole sentirsi libera di sperimentare e di divertirsi con la moda. Per il suo nuovo progetto, la showgirl ci ha dato un taglio e ha posato con un nuovo look.

Il nuovo look di Belen

Capelli corti e sguardo impavido, il nuovo look di Belen preannuncia una nuova versione della showgirl argentina: coraggiosa e audace. Parla di amore e libertà, ma anche un po' di pazzia, la nuova Belen che ha condiviso gli scatti e la poesia di Charles Bukowski: «Dio se era tutta matta.

La follia che porta a fare cose incredibili, quella di Belen, ma non così folle da tagliare la sua folta chioma castana. Ai fan che le chiedono se lo abbia fatto sul serio risponde che non lo farebbe mai nella vita, ma intanto porta a casa molti commenti positivi e complimenti, che non fanno mai male.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 10:28

