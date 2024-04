Meghan Markle, il soprannome che il principe Filippo usava in sua assenza: «Non ha mai ceduto al suo fascino». Le parole dell'esperta

di Redazione web

Quando Meghan Markle divenne un membro della Royal Family cambiò molti equilibri al suo interno. L'ex attrice della serie tv Suits e il principe Harry si fidanzarono nel 2017 e si sposarono l'anno dopo. Meghan attirò subito l'attenzione dei media di tutto il mondo e conquistò il cuore dei sudditi immediatamente. Tutti erano estasiati dalla sua bellezza e il suo carisma era incredibile. Tutti tranne uno.

Stando a quanto riportano voci vicine a Buckingham Palace, il defunto principe Filippo sarebbe sempre stato molto diffidente nei confronti di Meghan e questo perché gli ricordava un'altra attrice che aveva "spaccato" (molti anni prima) la Famiglia Reale, ovvero Wallis Simpson, Duchessa di Windsor, americana e divorziata.

L'autrice reale Ingrid Seward ha spiegato a GB News quale soprannome Filippo avesse dato a Meghan: non lo usava mai in sua presenza.

Le dichiarazioni di Ingrid Seward

Ingrid Seward, autrice di vari libri sui reali, è stata intervistata a GB News: «Penso che il principe Filippo fosse molto astuto con le persone, le studiava e gli piaceva trovare il loro lato positivo. Tuttavia, penso anche che non riuscisse proprio a non fare parallelismi tra Wallis Simpson e Meghan Markle. Il principe vedeva tantissime somiglianze tra loro due ma Simpson non era ben vista dalla Famiglia, specie dalla Regina Elisabetta. Meghan è Duchessa di Sussex ma il principe, in sua assenza, la chiamava solo "la Duchessa di Windsor", il suo soprannome era Dow e cioè l'abbreviazione del titolo.

Meghan in Inghilterra

La storia tra Meghan Markle e la Royal Family non è mai stata tutta in discesa... anzi! Il principe Harry racconta nel suo libro Spare che la moglie avrebbe sofferto molto durante la sua permanenza a Londra e se è vero che certe vicende passate fortificano, è anche vero che non si possono dimenticare. Questi rapporti così complicati tra Meghan e i reali potrebbero far sì che lei a maggio non torni in Inghilterra con il principe Harry.

