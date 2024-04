Harry e Meghan, il dolce bacio di lei per le telecamere di Netflix al torneo di Polo a Miami

di Redazione web

Le voci di una crisi matrimoniale sembrano essere davvero un ricordo lontano per Harry e Meghan che, nelle scorse ore, hanno partecipato a un evento di Polo a Miami, più precisamente al Royal Salute Polo Challenge, e sono apparsi più sereni e felici che mai, tanto che si sono scambiati un tenero bacio davanti a tutti i presenti. Effusioni che chi non fa più parte della Royal Family si può anche permettere, anche se, la coppia anche quando viveva a Londra non si è mai tirata indietro quando doveva dimostrarsi affetto. Alla celebrazione sportiva Harry e Meghan non erano soli perché con loro c'era anche una troupe di Netflix munita di telecamere e attrezzattura cinematografica che ha ripreso ogni istante della giornata primaverile dei Duchi di Sussex.

Harry e Meghan all'evento di Polo

Harry e Meghan sono apparsi raggianti all'evento di Polo al quale hanno preso parte nelle scorse ore. La squadra in cui gareggiava il Duca di Sussex ha anche vinto e la Duchessa ha consegnato la coppa al marito suggellando la sua vittoria con un tenero bacio. Insomma, la giornata non poteva andare meglio di così e l'ex attrice di Suits, mentre Harry giocava, è stata più volte immortalata con una delle sue più care amiche: l'ormai ex tennista Serena Williams.

Con i Duchi di Sussex c'erano anche le telecamere di Netflix.

Il rapporto tra Harry e Meghan

Harry e Meghan, in questi anni, ne hanno passate davvero tante insieme e anche se più volte si è parlato di crisi tra i due, nelle scorse ore, sono apparsi più forti e uniti che mai. A far tacere le malelingue bastano gli sguardi pieni d'amore che si sono scambiati più e più volte.

