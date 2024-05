Gli ormoni causa dietro a sintomi preoccupanti: dal progesterone alla tiroxina, quando qualcosa non va

di Cecilia Legardi

Un nutrizionista mette in guardia sul ruolo degli ormoni e i sintomi che potrebbero indicare che qualcosa non va: dalla caduta dei capelli al malumore fino all'aummento di peso, non sempre è colpa dello stress o del cambio di stagione. Vediamo a quali sintomi bisogna fare attenzione.

Aumento di peso, la responsabilità del cortisolo

Spossatezza, libido bassa e capelli sfibrati? La causa potrebbe essere tutta ricondotta alla tiroide e agli ormoni. Andy Daly è un nutrizionista all'interno della clinica inglese del dottor David Jack e ha spiegato a The Sun il funzionamento di estrogeni, testosterone e cortisolo per il benessere sia maschile che femminile. «Gli ormoni sono messaggeri chimici e svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione dei processi fisiologici e nel mantenimento dell'equilibrio del corpo», spiega Daly. «Gli squilibri ormonali possono interrompere questi processi, portando a un’ampia gamma di sintomi e problemi di salute». Non sono solo le donne a risentire degli sbalzi ormonali, ma anche gli uomini. L'accumulo di grasso sulla pancia, ad esempio, è dovuto - tra le altre cose - al cortisolo, un ormone che l'organismo produce in quantità più numerose se ci sentiamo minacciati. Si pensi a un momento di grande stress sul lavoro o di paura per il proprio futuro: se stiamo seguendo un'alimentazione sana eppure ingrassiamo, la colpa è da addebitare al cortisolo, che in piccole quantità non è dannoso ma lo diventa se la situazione si prolunga. Il consiglio del nutrizionista è di fare lunghe camminate e degli esercizi di respirazione. Se il cortisolo continuerà ad essere prodotto dal corpo in modo eccessivo, si botrebbe andare incontro a sovrappeso e diabete di tipo 2.

Estrogeni e testosterone

Il testosterone è conosciuto per essere l'ormone fondamentale per gli uomini, ma in realtà è presente anche nel corpo femminile. Un uomo inizia a perdere l'1% di testosterone all'anno a partire dal compimento dei 35 anni e questo calo costante può dar vita a qualche sintomo: meno energie, meno desiderio sessuale, difficoltà di concentrazione, perdita di massa muscolare e sbalzi d'umore. Anche mal di testa più frequenti e disfunzioni erettili possono essere provocate dalla riduzione di testosterone. La calvizia, invece, sia per gli uomini che per le donne, si verifica quando c'è uno squilibrio di DHT, l'ormone responsabile della crescita dei peli su viso e corpo. Come far fronte alla stempiatura e alla diradazione dei capelli con l'alimentazione? Bisogna mangiare alimenti ricchi di Omega 3 (semi di lino, semi di zucca e pesce, ceci, broccoli, noci e tutta la frutta secca).

Cosa succede invece se sono gli estrogeni a mancare? Negli uomini un abbassamento della quantità di questo ormone porta a un maggiore «rischio di osteoporosi o fratture ossee, disfunzione erettile, sbalzi d'umore e grasso addominale, mentre troppi possono causare lo sviluppo del tessuto mammario», come riporta The Sun. Nelle donne troppi estrogeni porteranno a meno serotonina e meno dopamina, ovvero gli "ormoni della felicità", e quindi a un umore più depresso. Mentre, se a mancare è l'altro ormone tipicamente femminile, il progesterone, avremo disturbi del sonno e meno libido.

Il ruolo della tiroide e dell'insulina

La tiroide è la ghiandola localizzata alla base del collo che produce 2 ormoni, tiroxina e triiodotironina. Ma potrebbe produrne troppi o troppo pochi: «L'ipotiroidismo può portare ad un rallentamento del metabolismo portando a sintomi come aumento di peso, affaticamento e sensazione di freddo. L’ipertiroidismo può causare un aumento del metabolismo, causando sintomi come perdita di peso, aumento dell’appetito e intolleranza al calore, un aumento della frequenza cardiaca, palpitazioni e ipertensione». Per sapere se qualcosa non va riguardo la propria tiroide, basta un esame del sangue e, se gli esiti confermeranno che c'è un problema, si prosegue con una terapia (solitamente in pastiglie) che va a implementare gli ormoni quando essi manchino o a "bloccarli" se ce ne sono troppi.

L'insulina, invece, è l'ormone che trasporta gli zuccheri dal cibo alle cellule del corpo, in modo che tutto possa funzionare correttamente e noi possiamo sentirci energici, sia mentalmente sia fisicamente. Senza insulina il corpo non può sopravvivere: se è totalmente mancante si parla di diabete di tipo 1, per cui il paziente deve integrare l'ormone con delle iniezioni, mentre se il nostro organismo è ancora in grado di produrla ma non funziona come dovrebbe, ci verrà diagnosticato il diabete di tipo 2.

