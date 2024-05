Cristiano Ronaldo convocato in tribunale a Torino, ma «è irreperibile»: il fratello è accusato di truffa

di Redazione web

«Prova a prendermi». Così il titolo del famoso film diretto dal regista Steven Spielberg. La giustizia italiana non trova Cristiano Ronaldo. Un avvocato intende convocare il calciatore come testimone in un processo celebrato dal tribunale di Torino ma, nelle ultime settimane, i suoi tentativi di contattarlo anche in Arabia Saudita, dove sta giocando, non hanno avuto esito. La causa è quella che vede come imputato il fratello di Cr7, Hugo Dinarte dos Santos Aveiro, 45 anni, socio di maggioranza della società portoghese Mussara Lda, che gestisce il merchandising del calciatore.



L'accusa

L'accusa è di truffa intorno una complessa questione che riguarda una fornitura di gadget e di magliette.

