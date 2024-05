Harry e Meghan, Sarah Ferguson e la frecciatina ai Duchi di Sussex: «Il perdono è una grande cosa»

di Sara Orlandini

È risaputo che i rapporti all'interno della Royal Family non siano proprio idilliaci, almeno non tra Harry e Meghan e il resto dei reali. I Duchi di Sussex, da quando nel 2020 si sono trasferiti in California, hanno rinunciato a tutti i loro doveri regali e hanno cominciato ad attaccare la monarchia inglese rilasciando interviste al vetriolo, pubblicando serie tv e scrivendo romanzi. Proprio per questo motivo, re Carlo, il principe William e Kate Middleton si sarebbero molto arrabbiati. Nelle scorse ore, però, il magazine OK! ha riportato alcune dichiarazioni di Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea di York che, al Festival del Cinema di Cannes, ha espresso il proprio parere sul "perdono" e a tanti le sue parole sono sembrate una frecciatina proprio a Harry e Meghan.

Le dichiarazioni di Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, nei giorni scorsi, è salita sul palco dell'amFar Gala del Festival del Cinema di Cannes dove, tra le altre cose, si è anche infastidita perché i presenti in sala continuavano a parlare nonostante lei stesse esprimendo concetti importanti. La duchessa di York ha condiviso il proprio pensiero sull'importanza dell'unità della famiglia: «Penso che l'unità familiare sia la chiave di tutto... Credo che sia davvero fondamentale sostenersi a vicenda e anche il perdono è una grande cosa. Penso che perdonare se stessi e perdonare gli altri sia fondamentale».

Sarah Ferguson, poi, ha parlato della sua lotta contro il tumore al seno: «Penso che molte persone abbiano paura di parlare di queste cose. Sono molto contenta della mia mastectomia e del mio seno e sono felice di essere qui a parlarne».

Le parole di Tom Quinn

L'esperto reale Tom Quinn ha commentato le dichiarazioni di Sarah Ferguson - che a tanti sono sembrate frecciatine nei confronti di Harry e Meghan - al Mirror: «Bisogna dire che la duchessa ha anche le sue preoccupazioni familiari da affrontare e che per tanti anni ha cercato di "ripulire" l'immagine del suo ex marito, il principe Andrea.

