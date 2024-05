Bernard Hill muore a 79 anni, era il capitano di Titanic e Théoden del Signore degli Anelli. La carriera dell'attore

di Cecilia Legardi

Bernard Hill ha lasciato Hollywood questa mattina, a 79 anni di età. Il cinema piange la scomparsa del famoso attore che si è immedesimato in trilogie fantasy fino alle commedia romantiche come Wimbledon.

Bernard Hill lascia la scena

È morto questa mattina, 5 maggio, il famosissimo attore che ha interpretato il capitano Edward Smith in Titanic e Théoden ne Il Signore degli Anelli, Bernard Hill. Lo ha comunicato nelle ultime ore il suo agente. L'attore britannico, nato a Manchester, aveva 79 anni e deteneva il primato per aver recitato in due degli unici tre film della storia che si sono aggiudicati ben 11 premi Oscar e hanno superato un miliardo di dollari di guadagno. «Ci sentiamo davvero onorati di aver lavorato con Bernard - ha detto la direttrice della BBC Lindsay Salt quando ha saputo la notizia - I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo triste momento. Bernard Hill ha tracciato una strada attraverso lo schermo, e la sua lunga carriera piena di ruoli iconici e straordinari è una testimonianza del suo incredibile talento».

La carriera tra fantasy e commedie romantiche

Bernard Hill aveva frequentato la scuola di recitazione con Richard Griffiths ottenendo qualche piccolo ruolo. Il vero debutto è avvenuto con Ghandi, film che uscì nelle sale cinematografiche nel 1982, e dopo soli due anni ebbe il suo primo ruolo da co-protagonista ne Il Bounty (1984). Tra gli altri suoi film figurano: «Spiriti nelle tenebre» (1996) di Stephen Hopkins (1996), «Sogno di una notte di mezza estate» (1999) di Michael Hoffman e «Il Re Scorpione» (2002) di Chuck Russell. Ma fu proprio il ruolo del capitano in Titanic nel 1997 a rappresentare una svolta per la sua carriera e che gli ha permesso di essere selezionato da Peter Jackson per Il Signore degli Anelli. Questa sera avrebbe dovuto apparire ancora una volta in uno show della BBC, ma l'emittente si sta organizzando per modificare il programma dato l'accaduto.

