Bianca Guaccero, la figlia Alice festeggia la prima comunione: l'attrice si commuove, abbracci e lacrime in chiesa

Difficile trattenere le lacrime quando si parla della propria figlia. E infatti Bianca Guaccero non ci è riuscita in Chiesa, quando sua figlia Alice ha ricevuto il sacramento della prima comunione. Lacrime dolci per mamma Bianca seduta al fianco dell’ex marito Dario Acocella, con il quale si è detta addio nel 2017. «Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice».

Bianca Guaccero in lacrime

Nel paparazzato pubblicato dal settimanale Nuovo si vede Bianca in lacrime, con un fazzoletto bianco in mano mentre si asciuga le lacrime. Gli scatti mostrano anche l'arrivo della conduttrice Rai con la piccola Alice e un tenero abbraccio prima di lasciarla andare verso l'altare.

Nonostante l'apparente distanza tra i due è un vero colpo di fulmine. Tre anni dopo quell'incontro si sposano mentre nel 2014 il frutto del loro amore mette al mondo la loro Alice. Poi anche le cose più belle a volte possono finire. E non senza dolore. «Certo, avevo sottovalutato il peso della separazione: ho scoperto solo dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Ma ringrazio tutto quello che è successo perché mi ha dato una forza che non credevo di possedere». Ora Bianca è tutta per Alice perché il suo cuore di battere per un altro uomo non se la sente ancora...

