Napoli riceve l'omaggio a sorpresa dei Coldplay: «Tutto passa». il video sul canale Instagram della band

di Morgana Sgariglia

I Coldplay omaggiano Napoli sul loro nuovo canale broadcast di Instagram. "Tutto passa – A Tribute to Napoli by Coldplay" è uno short film diretto da Stillz, undici minuti di live della band allo stadio Armando Maradona, nelle due date a giugno dell'anno scorso, con scorci della città e interviste agli abitanti. Il gruppo è ripreso mentre si esibisce nella cover di Pino Daniele, "Napule è", e poi "A Sky Full of Stars", "The Scientist" e "Viva la Vida". Il titolo si ispira al tatuaggio sul petto di un uomo intervistato.

Chi è l'autore del video

L'autore del video, Stillz, è un regista e fotografo americano e colombiano che ha diretto videoclip per Bad Bunny, Rosalía e Rauw Alejandro. I Coldplay torneranno in Italia quest’estate con due date allo Stadio Olimpico di Roma il 23 giugno e il 13 luglio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA