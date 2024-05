Perla Vatiero e Mirko Brunetti più innamorati che mai: il dolce buongiorno dell'ex gieffino

di Redazione web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati più forti che mai: l'esperienza al Grande Fratello è servita alla coppia - che si era lasciata a Temptation Island - per capire che le incomprensioni che c'erano potevano essere superate insieme. Ora, i due ex gieffini sono più innamorati che mai e non mancano di dimostrarselo con dolci pensieri o tenerezze che, poi, pubblicano anche sui rispettivi account Instagram. A Perla è davvero piaciuto il pensiero che Mirko ha avuto nei suoi confronti.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha pubblicato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram ma, oltre ai selfie per mostrare i suoi look, l'immagine che è saltata all'occhio dei suoi fan è quella della colazione.

L'amore tra Perla e Mirko

In questo momento, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sembrano essere davvero sereni, stando a quanto dichiarato a Verissimo, desiderano concentrarsi solamente sul loro presente senza preoccuparsi troppo del loro futuro che, comunque, desiderano costruire insieme. La loro storia d'amore ha appassionato migliaia di fan che seguono le loro vicende fin da Temptation Island.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA