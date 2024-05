Chico Forti, il fratello di Dale Pike scrive una lettera alla mamma: «Suo figlio è innocente, devono liberarlo»

di Redazione web

«Chico Forti è innocente. Chiedo l’immediato rilascio». È il fratello di Dale Pike, il 42enne che Chico Forti avrebbe ucciso nel 1998 a Miami, a dirlo in una lettera. L'uomo, rientrato in Italia nei giorni scorsi, per l'omicidio di Pike è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti dove ha scontato 24 anni di carcere prima del rientro nel nostro Paese. La famiglia della vittima, si legge su Lapresse, ha voluto esprimere la propria solidarietà alla madre 96enne dell’imprenditore trentino che ora è detenuto nel carcere di Verona. Forti si è sempre dichiarato estraneo al delitto di Dale Pike con cui era in trattativa per acquistare un resort di Ibiza dove Freddie Mercury aveva festeggiato i 41 anni.

Bradley Pike, la lettera alla madre di Chico Forti

Il messaggio inviato da Bradley Pike, il fratello di Dale Pike, l’uomo ucciso da Chico Forti secondo la giustizia americana, alla madre di Chico Forti è stato mostrato nel corso della puntata di "Quarto Grado", in onda questa sera su Rete4.

