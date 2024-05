Antonella Clerici, la frecciatina di Selvaggia: «Lorenzo Biagiarelli cacciato e dimenticato, ecco cos'è successo davvero»

di Dajana Mrruku

Selvaggia Lucarelli si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. La scrittrice e giudice di Ballando con le Stelle ha lanciato alcune frecciatine e chiarito alcune situazioni durante la diretta Instagram insieme a Davide Maggio. Gli argomenti affrontati sono stati numerosi, partendo da "Il vaso di Pandoro", fino ad arrivare all'allontanamento del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, dal cast di "È sempre mezzogiorno".

Lo chef, infatti, dopo il caso del suicidio della ristoratrice di Lodi, Giovanna Pedretti, e le accuse di gogna mediatica (Lorenzo aveva messo in dubbio la veridicità di una recensione omofoba), nel pieno della bufera social aveva annunciato che non sarebbe tornato ad "È sempre Mezzogiorno", programma di cucina dove era presenza fissa da ormai 4 anni.

Selvaggia in difesa di Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli ha precisato durante l'intervista che Lorenzo Biagiarelli aveva chiesto alla produzione qualche giorno di pausa dalla registrazione del programma con Antonella Clerici, con l'idea, poi, di tornare per finire la stagione televisiva. Eppure, la chiamata per ritornare in studio non ci sarebbe mai stata, escludendolo così completamente.

«Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto. Dopo quattro anni in cui tu sei una presenza fissa in quel programma, secondo me bastava dire "Lorenzo non tornerà più perché ha preso un'altra strada. Ciao e grazie perché sei stato con noi quattro anni". Solo questo. Nessuno gli ha mai più chiesto di tornare, c'è anche un sostituto.

Poi ha continuato: «Non è l'essere mandato via, che fa parte delle cose della vita. Anzi, forse anche per Lorenzo questo sarebbe stato l'ultimo anno a prescindere, ha altre cose. Quindi, non so neanche se sarebbe rimasto... però inghiottito così nell'oblio, come se non fosse mai esistito, mi è dispiaciuto. Detto questo, basta, alla fine le cose veramente gravi sono altre».

La replica di Davide Maggio

Davide Maggio ha voluto dire la sua: «Se non sbaglio, la signora, la conduttrice, fino a qualche giorno prima, parlava della grande famiglia del programma. Ora, per quanto mi riguarda, nelle famiglie c'è un rispetto, c'è un affetto che a me non è sembrato di vedere», parlando di Antonella Clerici, ma la Lucarelli non si è voluta dilungare troppo in merito alla questione: «Magari è stata una decisione che è arrivata dai piani alti. A me non importa nulla, e neanche per Lorenzo. Chi ha preso la decisione non importa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 17:32

