Fedez, la dura critica di Bianca Berlinguer: «Ha abbandonato Chiara Ferragni nel momento più difficile». La reazione di Selvaggia Lucarelli

Una puntata molto frizzante, quella di "È sempre Cartabianca". Bianca Berlinguer ha accolto nel suo studio Mario Giordano e Selvaggia Lucarelli (quest'ultima in collegamento) per parlare del nuovo libro della giornalista, "Il vaso di Pandoro" sull'ascesa di Chiara Ferragni e Fedez, e delle ultime rivelazioni sul caso del rapper e Cristiano Iovino. La conduttrice Bianca Berlinguer non si è affatto risparmiata sulle critiche mosse al rapper che, a sua detta, avrebbe abbandonato la moglie nel momento più difficile.

#Giordano: "Non sono arrabbiato tanto con i Ferragnez ma me la prendo con noi e con tutti quelli che hanno creduto a questo inganno, a chi ne ha fatto un simbolo della beneficenze, dei buoni sentimenti, dei valori etici".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/Y6TY470KB6 — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) May 21, 2024

Le parole di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer ha cercato di riassumere tutto ciò che è successo da dicembre, dopo lo scoppio del caso di Pandoro: «Mi pare di capire che il prezzo triplicato dei prodotti che sponsorizzava non andava in beneficenza, perché quella in realtà era già stata fatta prima con una cifra prestabilita, ma non dalla Ferragni, ma dalla ditta che produceva il pandoro o le uova di pasqua. […] Ma questo loro fenomeno era tutto finto? Perché poi c’è stato il matrimonio, i video del loro quotidiano. Quindi era tutto costruito solo per fare soldi? Io non so se fingessero o fossero una famiglia realmente felice come si rappresentavano in pubblico».

Poi ha affondato il colpo su Fedez, esprimendo quello che in molti hanno scritto commentando sotto i vari post: «Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà lui ha preso e se n’è andato via di casa.

La reazione della Lucarelli

La reazione di Selvaggia Lucarelli è arrivata poco dopo. La giornalista ha commentato subito dopo, accodandosi alle sue parole: «L’hai riassunta in maniera brutale, ma molto onesta».

