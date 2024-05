Nicole Micoli, l'influencer 26enne rapinata della collana in metro: «Ecco i lividi sul collo, nessuno ha fatto niente. Milano è una giungla»

di Redazione Web

Milano di nuovo al centro delle polemiche sulla sicurezza. Questa volta a parlare del capoluogo della Lombardia è l'influncer Nicole Micoli, che in un video pubblicato su TikTok ha voluto denunciare un fatto che le è accaduto nella stazione della metropolitana. L'influencer 26enne è stata aggredita e rapinata da un uomo che le ha lasciato delle lesioni sul collo. «Non è possibile continuare in questo modo - ha raccontato la giovane vittima nel video -. Non è possibile continuare ad avere costantemente paura che, da un momento all'altro, qualcuno da dietro possa farti del male. In che mondo siamo finiti? Non possiamo più essere liberi».

Cosa è successo

Nicole Micoli, nella giornata di giovedì 23 maggio, si trovava nella stazione della metropolitana del centro di Milano.

«La gente presente in stazione non ha detto nulla e non ha fatto niente. Tutti zitti - ha spiegato Nicole Micoli -. Questo tizio ha strappato la collana ed andato via. Sono rimasta talmente scioccata che non ho reagito. Sta diventando sempre di più una giungla, non è possibile che ogni giorno debba succedere qualcosa. Non c'è la libertà di uscire, nemmeno di camminare per strada tranquillamente di pomeriggio».

