Francesca Chillemi e Can Yaman hanno avuto un flirt? Lei: «Non è stato stregato da me, ma da Viola». L’attore replica e spiazza tutti

di Dajana Mrruku

Che cosa è successo tra Can Yaman e Francesca Chillemi? I due attori protagonisti di Viola come il mare 2, in onda da ieri sera su Canale 5, sono finiti al centro del gossip dopo alcune dichiarazioni lascive che hanno insospettito i fan della serie: che cosa c'è stato tra i due? Le frecciatine e le stoccate pungenti hanno messo in imbarazzo Francesca Chillemi e in molti hanno pensato ad un flirt tra i due attori.

Il turco Yaman ha dichiarato nell'intervista a Verissimo che se trovasse una persona bella e giusta come Francesca Chillemi penserebbe di costruire una famiglia. L'attrice e Miss Italia ha commentato questo flirt a Vanity Fair, dicendo: «Non sono io che l’ha stregato, ma Viola (la protagonista della serie, ndr.). Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto».

Una risposta che a Can Yaman sembrerebbe non aver gradito.



La risposta seccata di Can Yaman

Can Yaman non ha digerito le parole di Francesca Chillemi. «Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due, anzi forse il contrario.

Le voci su un presunto flirt tra i due attori erano nate già all'inizio della prima stagione di Viola come il mare, nel 2021, ma entrambi avevano negato qualsiasi legame che non fosse di tipo professionale, soprattutto perché Francesca Chillemi è da tempo sposata con il suo compagno Stefano Rosso, dal quale ha avuto la sua prima figlia, Rania.

Inoltre, c'è da dire che la tensione tra i due attori era ben visibile durante la loro ultima intervista a Verissimo, in occasione dell'inizio di Viola come il mare 2, ma i due hanno sorvolato sulle voci di gossip.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA