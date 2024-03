Fiordaliso si sbilancia: «Vi dico chi vincerà il Gf e perché se lo merita davvero»

Fiordaliso è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La cantante si è contraddistinta per la sua simpatia e, soprattutto, per la sua schiettezza che, con il passare dei giorni, è aumentata sempre di più. Proprio per questo lato caratteriale che condivideva con Beatrice Luzzi, la cantante e l'attrice hanno legato molto e Fiordaliso ha sempre supportato e preso le difese di Beatrice anche se altri gieffini non approvavano la sua opinione.

La voce di "Non voglio mica la luna" ha sempre cercato di fare un po' da paciere tra le due fazioni, ovvero il "gruppo dei più giovani" e Beatrice, ma con scarsi risultati.

Nonostante la sua vicinanza verso l'attrice e gli altri coinquilini, Fiordaliso è sempre stata molto chiara: nessuno avrebbe deciso per lei le sue amicizie.

In un'intervista rilasciata a Chi, ha svelato chi, secondo lei, potrebbe vincere il reality.