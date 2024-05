«Shopping compulsivo durante il sonno: a causa di questo raro disturbo ho accumulato migliaia di euro di debiti»

di Redazione Web

C'è chi fa battute sul fatto di avere una dipendenza dallo shopping e di non riuscire proprio a evitare di aggiungere nuovi oggetti nel carrello, ma Kelly non lo trova affatto divertente. La donna e mamma di 42 anni, infatti, confessa il proprio problema: un raro disturbo del sonno che le ha fatto accumulare diverse migliaia di dollari di debiti e per cui è stata anche vittima di una truffa. Ogni sera, a causa della situazione in cui si trova, il fatto di mettersi a dormire le causa disagi e ansie: «È davvero fastidioso e frustrante andare a letto e pensare "non so cosa succederà questa notte"», ha raccontato Kelly Knipes a South West News Service.

Il disturbo dello shopping nel sonno

Come riporta il New York Post, nel 2018 a Kelly è stata diagnosticata la parasonnia, vale a dire un disturbo che si manifesta tramite comportamenti insoliti e indesiderati prima di addormentarsi, durante il sonno o al risveglio. Secondo Yale Medicine «una persona con parassonie può sembrare vigile, camminare o parlare, mangiare o fare altre attività simili, ma senza esserne consapevole perché il cervello è solo parzialmente sveglio».

Kelly ha perso il conto delle volte in cui si è ritrovata pacchi su pacchi di oggetti ordinati online mentre dormiva, tra cui un campo da basket in plastica a grandezza naturale, con tanto di rete, canestri e tabellone, o barattoli di vernice, libri, condimenti, una casetta per bambini, frigoriferi, tavoli e centinaia di caramelle Haribo. «Ho accumulato non so quanti debiti - dichiara la donna -.

Il problema ha raggiunto il suo picco negativo quando ha rivelato le sue informazioni finanziarie a dei truffatori tramite messaggio: «Gli ho dato tutti i dettagli e quando mi sono svegliata si erano presi 317 dollari dal mio conto. Ovviamente non avrei risposto se fossi stata sveglia». Questo episodio ha causato una serie di altri tentativi di frode ma, fortunatamente, nessuno è andato a buon fine e la banca ha bloccato tutte le transazioni.

«Ho dovuto cancellare le carte, in alcune occasioni», ammette Kelly e, per di più, la maggior parte degli oggetti comprati non possono essere restituiti, come per esempio il cibo. Alla fine, la donna è riuscita a pagare ciò che era dovuto, ma deve ancora avere a che fare con il disturbo: «Provoca davvero tanta ansia. Tutti pensano che sia divertente, ma non è così».

Il disturbo non fa che peggiorare e rende la vita di Kelly, mamma di tre figli con disabilità, particolarmente dura. Infatti, non può assumere nulla per rendere il suo sonno più tranquillo e deve rimanere allerta durante la notte nel caso in cui i suoi bambini abbiano bisogno di lei. A volte, poi, la parasonnia l'ha spinta ad agire in modo pericoloso: un'overdose di farmaci per il diabete, porte e finestre completamente aperte e, in alcuni casi, è stata ricoverata in ospedale.

Al momento Kelly cerca di gestire il disturbo tramite un dispositivo, il Cpap, vale a dire un sistema di ventilazione meccanica a pressione positiva continua utilizzato in caso di apnee nel sonno che aiuta a tenere aperte le vie respiratorie. La mamma, comunque, rimane positiva: «È una cosa che può capitare e devo farci i conti. Ma è il minore dei miei problemi, mi concentro sui miei figli».

