Mamma spara alla figlia di 9 anni e annega il figlio di 2 in una fontana, poi va dalla polizia ancora bagnata e confessa tutto

di Redazione web

Tragedia familiare negli Stati Uniti, dove una madre ha ucciso con un colpo di pistola la figlia di 9 anni per poi annegare l'altro figlio, di 2 anni, in una fontana di un resort. La donna ha poi raggiunto, completamente fradicia, la polizia di Festus, Missouri, dove ha confessato il doppio delitto.

Ashley Parmeley, 36 anni, è stata arrestata il 28 maggio per omicidio, questa la notifica dell'Ufficio dello sceriffo della Contea di Jefferson: «una tragedia per la nostra comunità», ha detto lo sceriffo stesso, Dave Marshak, il quale ha aggiunto che ci sarebbe anche un terzo figlio della donna (in questo caso non biologico), che è stato trovato sano e salvo.

La bambina, Scarlet, è stata trovata immediatamente dalla polizia perché la madre l'aveva portata con sé in macchina, sul sedile posteriore con una ferita di arma da fuoco: vani tutti i tentativi degli agenti di rianimarla. Isacc, il più piccolo, è stato invece dichiarato morto dopo che il suo corpo è stato recuperato a nuoto da un agente di polizia la mattina di martedì scorso, in una fontana del Timber Creek Resort di Festus.

Le reazioni

La comunità di Festus è chiaramente scioccata per quanto si è verificato, su Facebook si legge inoltre un post straziante scritto da Abby Tinnin, insegnante di Scarlet, la vittima di 9 anni: «Oggi il mio cuore è spezzato. Era una ragazzina gentile, frizzante, premurosa e coraggiosa.

Ha proseguito poi Tinnin: «Le piaceva giocare a softball e parlare del suo fratellino. Avevano una vita davanti a loro. Il mio cuore si spezza anche per la sua classe, che ha perso un'amica».

Ashley Parmeley è al momento detenuta nella prigione della Contea di Jefferson, il movente della tragedia rimane ancora da definire.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 11:08

