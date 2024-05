Rebecca Staffelli sposa Alessandro Basile: «In 7 secondi ho capito che era la persona giusta per me». I dettagli del matrimonio

di Cristina Siciliano

A Verissimo durante la puntata di sabato 4 maggio, Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio molti ospiti che hanno raccontato aspetti inediti della loro vita, esperienze e ricordi del passato. Tra questi anche Rebecca Staffelli, reduce dall'ultimo suo impegno come opinionista del Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini. L'opinionista social è entrata in studio insieme al fidanzato Alessandro Basile, con il quale convolerà a nozze. «Siamo insieme da sei anni, siamo uno fan dell'altro - ha sottolineato Rebecca Staffelli -. Non potevo desiderare di meglio».

L'amore

Rebecca Staffelli e Alessandro si sono conosciuti nel 2018 ed è stato un colpo di fulmine. «Ognuno di noi ha molto spazio e questa libertà individuale ci porta ad essere molto più vicini - ha sottolineato Alessandro a Silvia Toffanin -.

Il matrimonio

La 25enne figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha sorpreso il fidanzato Alessandro Basile, 40 anni, con una romantica proposta di nozze documentata con un video Instagram. «Mia mamma è emozionata per il matrimonio dice "mi devo mettere a dieta per le nozze" - ha sottolineato Rebecca Staffelli -. Non abbiamo ancora una data di matrimonio perché oggi siamo in una situazione dove dopo la proposta abbiamo detto "in tre mesi organizziamo tutti e sposiamoci". Però adesso abbiamo comprato casa insieme e ora c'è tanto lavoro da fare. Faremo il rito civile nel casale all'aria aperta. Sono molto credente però credo di essere in contatto con Dio quando sono immersa nella natura. Voglio che sia una cosa molto wild e semplice. I tavoli li voglio fare sul prato. Mia cognata sarà la mia testimone insieme a mio fratello».

