Harry e Meghan a una partita di polo: l'ultimo giorno della criticata visita in Nigeria

Il principe Harry, 39 anni, e la moglie Meghan Markle, 42 anni, hanno assistito ad una partita di beneficenza al Lagos Polo Club al termine della tre giorni in Nigeria volta a promuovere gli Invictus Games per i veterani militari feriti. La coppia ribelle di Montecito torna in California lunedì 13 maggio e pare che il volo farà scalo a Londra.

Harry lascia Londra e parte per la Nigeria, Meghan lo raggiunge. Carlo rompe il silenzio: «Fuori dalla gabbia»

Il soggiorno nel Paese africano ha riservato alla coppia molta attenzione mediatica, quell'interesse che forse mancava da tempo. Dopo l'amara e solitaria visita del Duca di Sussex in Regno Unito, quella nigeriana è stata decisamente diversa.

La visita in Nigeria per gli Invictus Games

La coppia ha visitato Paese africano (ufficialmente) per promuovere gli Invictus Games, manifestazione sportiva nata per volere del Duca di Sussex nel 2014 per aiutare i veterani di guerra.

