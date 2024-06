Barbara Carron, imprenditrice morta di tumore a 51 anni. L'ultimo messaggio: «Non pensate di avere tempo in eterno»

di Paolo Calia e Lucia Russo

Barbara Carron è morta questa mattina, 6 giugno, a 51 anni. L'imprenditrice era ricoverata da venerdì pomeriggio nella Casa dei Gelsi con una grave forma di tumore, un sarcoma. Punto di riferimento dell’azienda Carron Costruzioni Generali Spa di San Zenone degli Ezzelini, uno dei marchi leader nel mondo delle costruzioni. Nata ad Asolo, viveva a Treviso e frequentava molto Padova dov'è anche stata, fino alla malattia, vicepresidente della società di calcio tra il 2005 e il 2013.

L'ultimo messaggio sui social

Pochi giorni fa, il suo ultimo post su Facebook: «Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala: non rimandate mai nulla. Non pensate di avere tempo in eterno perché non è così. Vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni. Che di tempo ce ne sia in abbondanza: non è così. Il tempo è un’incognita e noi dobbiamo approfittarne perché ogni cosa è regalata, è un dono. Un dono meraviglioso che la Madre Terra ci mette a disposizione».

Il ricordo della sorella: «Un'anima bella»

Dopo la sua scomparsa, la sorella ha ricondiviso il messaggio che Barbara stessa aveva scritto cinque mesi prima della scoperta della recidiva. «Quando ho saputo della mia malattia e’ stato l’inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L’universo toglie e restituisce. Credo che la Vita si regga su questo equilibrio: Dare e Avere. Ho dato un senso a ciò’ che mi era successo ed ho ricevuto tanto amore», si legge. «Scrivo per mia sorella Barbara, lei ci teneva. Questo il suo pensiero 5 mesi prima della sua recidiva, che purtroppo ci ha tolto troppo presto la sua anima bella, riposa in pace Sister», ha aggiunto la sorella.

Il "diario virtuale" della malattia

Sempre ai social affidava anche il suo percorso di cura. Una "sorta" di diario virtuale nel quale raccontava a spot come si sentiva e la lotta che stava affrontando contro il tumore. Lo scorso 22 maggio, su Facebook, scriveva: «Tanti sono i farmaci che prendo e che mi mettono in balia della stanchezza, del sonno perché la terapia del dolore è bella tosta - si legge -. Portate pazienza ma è una malattia, non un'influenza. Talvolta sono io che sbaglio perché mi sento un po' in colpa e vorrei fare di più: abituo bene le persone e poi magari, ne soffro se non riesco a mantenere il ritmo al quale le ho abituate».

E lo scorso 9 maggio, dopo un'esame scriveva: «Il talcaggio è andato. Nonostante qualche intoppo tecnico alla fine è riuscito. Ah già, che cos'è? La seconda parte della pratica di svuotamento del pomone che si era riempito di liquido e mi provocava qualla fame d'aria che non auguro ad anima viva. Una complicanza del cancro. Così è». Dolori ma anche piccoli momenti di "risalita" in un percorso di lotta contro la malattia: «Non avrei mai immaginato che mi ricrescessero così folti ma soprattutto così ricci (i capelli ndr) - scriveva il primo maggio sempre su Facebook -. Assente per un po', qualche piccolo problema. Piccolo, grande, perché in oncologia un piccolo problema se trascurato può diventare grande».

