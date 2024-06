Michelle Hunziker, la presa di DIrty Dancing dà il via alle vacanze estive: il video con il suo "ballerino privato"

di Dajana Mrruku

Le vacanze sono iniziate presto per Michelle Hunziker che ha approfittato delle prime giornate di caldo per andare al mare in Sardegna, in Costa Smeralda, per fare i primi tuffi dallo yatch e ballare con un misterioso ballerino già noto al pubblico della televisione. La conduttrice televisiva ha condiviso su Instagram un video molto divertente dove riproduce il passo di danza famosissimo di "Dirty Dancing".

Il ballerino misterioso

Il ballerino misterioso che danza con Michelle Hunziker si chiama Andrea Cavalieri ed è un modello noto alla televisione e nelle trasmissioni Rai, soprattutto in "L'Acchiappatalenti", dove ha ballato di fronte alla giuria. Pochi i follower, solo 13mila, ma trta di loro c'è anche Michelle e la ballerina professionista di Amici, Giulia Stabile.

Non si tratta, quindi, di un nuovo amore per la showgirl svizzera che per adesso sembra aver ritrovato l'amore con il manager trevigiano, Matteo Viezzer, grazie alla loro amica in comune, Anna Tatangelo che li ha fatti conoscere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 22:05

