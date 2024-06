Oroscopo di venerdì 7 giugno 2024, la Luna in Cancro apre i cuori e scioglie la confusione. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di venerdì 7 giugno 2024. La Luna entra nel segno del Cancro e stuzzica gli animi dei segni, che diventano più sensibili. In Gemelli Mercurio, Giove, Venere e Sole. Saturno e Nettuno sono nei Pesci e Marte è in Ariete, prima di entrare in Toro domenica 9 giugno. Urano è nel primo segno di Terra. Il consiglio del giorno è: «Ascoltate le emozioni».

Molte persone potrebbero essere rimaste ferite da alcune delusioni, sia in amore e sia sul lavoro. Alcuni hanno bisogno di parlare, ma non sanno da dove iniziare il discorso. Cadere può far male, ma si trova sempre la forza per rialzarsi. I segni di fuoco sfruttano l'energia di Marte in uscita. Quelli di Terra e di Acqua sono in un periodo di riflessione. I segni d'Aria, invece, sono sereni.

Le previsioni di Leggo per venerdì 7 giugno 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.