Adele Baldassarre trovata morta nel sonno a 16 anni. Cantante e musicista, aveva fatto accertamenti per la tiroide

Mamma e papà, non vedendola alzarsi, erano andati a svegliarla per cominciare la giornata e partire da Scandiano alla volta di Modena per andare a scuola. Ma Adele Baldassare, 16 anni, mercoledì mattina non ha aperto gli occhi: la ragazza è morta nel sonno in seguito a un malore improvviso accusato nella notte.

La ragazza viveva con i genitori, il padre Rocco e la madre Federica Zanellato, ed era iscritta al terzo anno del Liceo musicale Sigonio. Brillante la sua carriera scolastica e spiccata la passione per la musica: Adele muoveva i primi passi come cantautrice e appena lunedì si era esibita per l'ultima volta insieme insieme al "Coro specialisti" del suo istituto.

Il malore

Adele Baldassarre negli ultimi tempi si era sottoposta ad accertamenti indirizzati al funzionamento della tiroide, che avevano però dato esito negativo, poiché si era lamentata con la famiglia di sofffrire di un malessere. La sera precedente a quella della morte aveva accusato un po' di stanchezza ed era andata a letto prima, un segnale che non aveva destato sospetti considerando le tante attività in cui era coinvolta la giovane. La verità sulle cause della morte sarà stabilita dall'autopsia.

La famiglia

La famiglia di Adele è molto conosciuta e stimata a Porto Tolle, suo paese d'origine. La mamma, sorella del tenore di fama internazionale Riccardo Zanellato, con cui la giovane scomparsa condivideva la passione per la musica, e figlia di Antonio, nome noto nenel mondo sportivo della Bassa Polesine per i suoi ruoli dirigenziali nel calcio locale, fino a sei anni fa gestiva un'edicola in città.

Il cordoglio

La morte di Adele ha sconvolto due comunità quella di Porto Tolle, il cui cordoglio è stato espresso dal sindaco Roberto Pizzoli, e quella di Modena. Era qui che Adele, che seguiva lezioni di pianoforte e canto sin da bambina, frequentava il Liceo musicale. Sulla home page del sito dell'istituto, listato a lutto, si legge il dolore dei compagni, che l'hanno ricordata con un lungo messaggio. «È con grande tristezza che il Liceo Sigonio dice addio ad Adele Baldasarre, studentessa di 3ªM, sezione musicale, scomparsa prematuramente questa notte all’età di 16 anni. Allieva di pianoforte e canto, nel corso dell’anno, la ragazza aveva partecipato a diversi eventi musicali, tra cui il Concorso Nazionale ‘Scuole in musica di Verona’, dove si era classificata al primo posto tra i pianisti per la categoria triennio solisti. Venendo al canto, la studentessa faceva parte del ‘Coro specialisti’ dell’istituto, con il quale aveva preso parte a una serie di rassegne e concorsi, esibendosi l’ultima volta lunedì sera al Teatro Comunale di Modena in ‘Armonie del Novecento: un viaggio sinfonico’. I compagni ricordano Adele come una ragazza straordinaria. I docenti rimpiangono la sua eccezionale sensibilità che emergeva nell’amore per la poesia e per la musica, infatti, la ragazza sognava di diventare cantautrice e aveva già composto alcuni brani musicali. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità scolastica, che domani mattina osserverà un minuto di silenzio durante la prima ora, annullando i festeggiamenti programmati per l’ultimo giorno di scuola. La scuola abbraccia la famiglia di Adele, e in segno di rispetto, ha fatto sapere che non rilascerà ulteriori dichiarazioni».

