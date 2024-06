L’ex allievo di Amici Malìa e lo strano audio nella nuova canzone: «Sono io che scop*»

di Dajana Mrruku

Cosa si è disposti a fare per creare una canzone perfetta? Malia, ex allievo di Amici dell'ultima edizione, è disposto a registrarsi mentre fa sesso con una ragazza misteriosa. Il suo ultimo singolo, "Carnale", è uscito da poche ore su tutte le piattaforme, ma a far discutere è stato soprattutto il video su TikTok pubblicato dallo stesso cantante dove rivela di esseresi registrato in momenti intimi con una ragazza misteriosa, chiedendole prima il permesso. Nonostante in un primo momento lei fosse titubante, poi ha accettato di buon grado, anche perché il suo viso non è mai stato inquadrato.

Il retroscena

«Mi sono registrato mentre facevo l'amore», racconta lui stesso su TikTok e mostra un video in cui chiede alla sua partner il consenso alla registrazione. «Mi serve che ci registriamo con un microfono mentre lo facciamo, lo vorrei mettere come audio, come intro, del mio nuovo pezzo», le dice lui.

Finito il rapporto, Maila porta l'audio dal suo tecnico di studio. «Che cos'è, la pioggia?», chiede lui. E il cantante risponde: «No sono io che scopo».

