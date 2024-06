Simone Borgese, la tassista vittima dello stupratore seriale nel 2015: «È pericoloso, perché non è in carcere e ha potuto farlo di nuovo?»

«Perché la persona che mi ha fatto male nel profondo non è in carcere. Perché, nonostante la mia denuncia, il processo e la condanna in più gradi di giudizio ha potuto reiterare il reato?», si chiede la vittima del 2015. Sono le domande che la tassista violentata nel 2015 a Roma da Simone Borgese affida all'Adnkronos attraverso l'avvocato Cristian Malaguti che la aveva rappresentata come parte civile nel procedimento contro il giovane di nuovo arrestato per aver stuprato una studentessa.

«Vorrei sapere cosa è stato fatto durante il periodo della detenzione (oltre al laboratorio di teatro) per 'riabilitarlo' - chiede la tassista - vorrei sapere se la perizia psichiatrica può esser fatta solo per stabilire eventuale incapacità di intendere e di volere o anche per stabilire che è un soggetto pericoloso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA