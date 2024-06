Carlo e Camilla emozionati al D-Day in Normandia. La compostezza di William e il mistero sulla salute di Kate

La famiglia reale cerca di tornare alla normalità, dopo settimane decisamente burrascose. Complici le problematiche di salute e vecchi rancori familiari, mai veramente messi a tacere, né pubblicamente e né nei cuori. Le lacrime della regina Camilla, 76 anni, e la commozione del sovrano Carlo III, a Portsmouth, nell’Hampshire, in Inghilterra, in occasione delle celebrazioni della Royal family per lo sbarco in Normandia, mandano un segnale forte ai sudditi: la costanza di portare avanti gli impegni e gli obblighi reali, nonostante i problemi di salute del sovrano, malato di cancro, e i dispiaceri (mai confermati ufficialmente) familiari, in primis il rapporto sempre più gelido con il figlio, il principe Harry, 39 anni.