Meghan Markle capricciosa, l'esperto reale: «Non rispettava l'ordine gerarchico, voleva essere la star della famiglia»

Meghan Markle ha commesso due gravi errori quando si è unita ufficialmente alla famiglia reale, sostiene un esperto reale. L'ex attrice di Suits ha fatto il suo ingresso tra i royals dopo aver sposato il principe Harry nel maggio 2018. Parlando al Royal Exclusive Show del Sun, l'esperto reale Charles Rae ha accusato Meghan di "fare i capricci" dopo "non aver compreso l'ordine gerarchico" dell'azienda.





Gli errori di Meghan Markle

Come riportato da OK!, il signor Rae ha detto: «C'è il monarca, c'è il principe di Galles e poi ci sono tutti gli altri sotto, ma lei voleva essere la star e pensava che fosse semplice, che avrebbe potuto prendere i suoi "giocattoli" e poi andare in America».

Il signor Rae ha anche accusato Meghan di “desiderare le luci della ribalta” e di “volere diventare una star” quando è entrata nella famiglia reale.

