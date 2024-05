Anita Olivieri prende una pausa dai social: «Questa vita non piace per forza, non volevo tante cose che mi capitano. Rispettatemi»

di Cristina Siciliano

Anita Olivieri, chiusa l'esperienza del Grande Fratello, ha scelto di prendersi una pausa dai social per riordinare le idee con la speranza di ritrovare la sua serenità. L'ex gieffina, dopo esser stata criticata da molti, ha scritto un messaggio nelle sue Instagram stories dove ha rivelato le cause del suo allontanamento dai social.

Lo sfogo

«Non è un periodo facile, forse il più complicato - ha scritto -. Purtroppo non tutti reagiscono allo stesso modo alle pressioni, ai social e ai giudizi. Io ho la necessità e priorità di stare bene e al momento i social non sono un mezzo che può aiutarmi. Tranne che per questioni lavorative non sarò molto attiva. Vi chiedo di rispettare questa cosa perché non siamo tutti uguali e non tutti siamo abituati a condividere ogni cosa della nostra vita al mondo».

«Non è scontato che questa vita piaccia o che tutti la vogliano. Io volevo realizzarmi e seguire i miei obiettivi, non volevo tante cose di ciò che mi sta capitando - ha aggiunto - . Immedesimatevi nelle persone e nelle situazioni altrui e capirete tante cose degli altri. Vi voglio bene, un bacio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA