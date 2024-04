Isola dei famosi, le pagelle: Francesco Benigno censurato (0), Daniele Tedeschi scoppia fegati (7), i gruppetti (6), punizioni e Covid (3)

Artur Dainese, Peppe di Napoli, Khady Gueye, Maité Yanes e Alvina Verecondi Scortecci sono i nominati della quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Una serata che almeno sulla carta poteva essere “LA PUNTATA”. Vladimir Luxuria, in accordo con il programma, sceglie di non cavalcare il caso Francesco Benigno e liquidarlo in pochi minuti chiedendo al pubblico di fidarsi di lei che le immagini le ha viste. Lato naufraghi in evidenza Daniele Radini Tedeschi, concorrente fuori le righe che sta facendo impazzire tutti. Ecco le pagelle di giovedì 18 aprile