Isola dei famosi, stop alla puntata di giovedì 2 maggio. Ecco perché

di Ida Di Grazia

L'Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 2 maggio. L'annuncio di Vladimir Luxuria durante la diretta di lunedì 29 aprile. La conduttrice ha dato appuntamento al pubblico alla prossima settimana. Salta quindi la doppia puntata, proprio come è accaduto la scorsa settimana in occasione della festività del 25 aprile. Ma questa volta non è un "problema" legato al ponte del 1 maggio.

Isola, salta doppio appuntamento

Come è avvenuto la scorsa settimana l'Isola dei Famosi non avrà il doppio appuntamento del giovedì. Questa volta non è per il Ponte del 1 maggio, ma è per "sfuggire" alla semifinale di andata di Europa Lague Roma - Bayer Leverkusen.

Per l'occasione cambia anche il palinsesto di Rai 1. Alle 20.30 infatti non andrà in onda Amadeus con il game show Affari tuoi, per lasciare spazio alla sfida dei giallorossi che giocano in casa all'Olimpico. L'Isola dei Famosi torna dunque lunedì 6 maggio. Restano invariati i collegamenti quotidiani con l'Honduras sempre su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle 10.55 e alle 13.40). Ma anche su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 18), e tutti i giorni su Mediaset Extra.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 01:58

