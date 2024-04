Mirko Brunetti, matrimonio con Perla Vatiero? «Amore autentico, lei mi scorre nelle vene. Volevo sposarla già 4 anni fa»

di Cristina Siciliano

Chi l'avrebbe mai detto che Perla Vatiero e Mirko Brunetti sarebbero tornati insieme più uniti che mai? Eppure così è andata: i due ex gieffini, una volta terminato il reality condotto da Alfonso Signorini, sono tornati ad essere una coppia. Chi credeva che la relazione tra Mirko e Perla sarebbe naufragata con la fine del Grande Fratello dovrà ricredersi. Brunetti ha scelto di raccontarsi dopo l'esperienza vissuta nella casa più spiata d'Italia. L'ex gieffino si è aperto soprattutto sulle nozze in programma con Perla.

Mirko Brunetti e le nozze

«Perla è sempre stata una delle persone più importanti della mia vita e per me è sempre stata tutto, una costante – ha spiegato Mirko Brunetti a Casa Chi – . Lei mi scorre nelle vene. Il nostro è un amore autentico, viscerale. Non si può parlare di un semplice fidanzamento. Le nozze? Piano piano, ci stiamo rivivendo come due fidanzatini, come non abbiamo fatto in passato. Stiamo facendo le cose piano piano, ci stiamo vivendo il momento che è bellissimo. Non pensiamo a lungo termine, però volevo sposarla già quattro anni fa».

Serve tempo

«Stiamo cercando di ritagliarci i nostri spazi e capire come muoverci.

