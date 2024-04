Fedez, inaugurata la piscina costruita grazie alla sua Fondazione: la visita a sorpresa al Centro Tog con i figli Leone e Vittoria

di Redazione web

Fedez è insieme a Leone e Vittoria nella Milano soleggiata. Il cantante ha deciso di portare i figli in un posto particolare. «Finalmente sono riuscito a portare i miei patati a @amiciditog», ha scritto Fedez in una storia su Instagram dove si vede l'ingresso del Centro TOG ("Together To Go") e Leone e Vittoria fiondarsi verso la porta. Ma di cosa si tratta?

Fedez e la beneficenza verso Fondazione TOG

Questo pomeriggio Fedez ha deciso di portare Leone e Vittoria a visitare la Fondazione no profit a cui ha contribuito per l'installazione di una piscina che favorisce le cure e le attività già in atto al Centro. Fondazione TOG è un'organizzazione non lucrativa che organizza percorsi di riabilitazione neurologica a bambini con lesioni al Sistema Nervoso Centrale. Essa è sostenuta in particolar modo da Fondazione Fedez, l'organizzazione non-for-profit del cantante, nata nel 2021 e che finora si è occupata di salute mentale, donazioni del sangue e varie raccolte fondi (tra cui quella per la clownterapia proposta dall'Associazione Andrea Tudisco).

Leone e Vittoria scoprono il Centro

I due fratellini ascoltano una delle terapiste raccontare che Fedez ha aiutato nella realizzazione della piscina: «Il tuo papà ha fatto una cosa molto importante», dice la donna a Vittoria. La piccola, pensando all'acqua cristallina, ribatte: «Papà, hai comprato i miei braccioli?» e alla domanda Fedez ride calorosamente. I bambini interagiscono con l'ambiente, in particolare sono felicissimi di vedere la sala in cui è proiettato un fondale marino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 18:54

