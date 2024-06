Conte: «Sgarbi si è procurato il mio numero e mi riempie di insulti su WhatsApp»

di Redazione Web

Giuseppe Conte chiude la campagna per le elezioni europee a Palermo. Durante il suo intervento ha attaccato la premier Giorgia Meloni per la candidatura di Vittorio Sgarbi, aggiungendo un retroscena che lo rigurarda personalmente: «Abbiamo fatto dimettere Vittorio Sgarbi e Meloni che fa? Lo candida alle europee. Sgarbi si è procurato il numero del mio cellulare e mi manda gli insulti per whatsapp. Caro Vittorio Sgarbi non ce l'abbiamo con te, non ci interessano le singole persone, ma le istituzioni e la disciplina. Vai a fare i tuoi commerci ma lascia stare le istituzioni pubbliche», ha detto l'ex presidente del Consiglio.

Venerdì 7 Giugno 2024

