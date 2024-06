Natisone, l'appello del fratello di Cristian Molnar: «È vivo, non fermate le ricerche»

di Redazione Web

Cristian Molnar non si trova. Il terzo dei ragazzi travolti dalla piena del Natisone non è ancora riemerso. E la famiglia del giovane continua a sperare nel miracolo. Radu Petru, il fratello del 25enne, si dice certo che Cristian sia ancora in vita: «Mio fratello è vivo e semplicemente non chiede nulla, vuole solo che lo ritrovino il più presto possibile, i soccorsi devono andare avanti fino a quando non lo ritrovano, devono continuare oltre domenica, fino a quando non ritrovano mio fratello, assolutamente». Radu Petru è sempre rimasto accanto ai soccorritori e oggi per la prima volta ha accettato di lanciare un appello, dai microfoni della Rai.

«Si va avanti - ha detto il sindaco di Premariacco Michele De Sabata - Le ricerche sono state programmate fino a domenica, ma questo non significa che le ricerche finiranno domenica: per la settimana prossima dovranno essere programmate».

Il sindaco: ricorderemo quell'abbraccio

Una volta che sarà recuperato anche Cristian, il terzo ragazzo ancora disperso nel Natisone dove è stato travolto dalle acque del fiume insieme a Patrizia Cormos e Bianca Doros, il comune di Premariacco deciderà come ricordare quell'abbraccio, rimasto impresso dalla foto dei presenti, in cui i tre giovani si sono stretti per l'ultima volta. «È un pensiero, i cittadini me lo hanno chiesto e una volta che Cristian sarà stato ritrovato e sarà passato un po' di tempo, insieme ai cittadini ricorderemo come ricordare quell'abbraccio - spiega all'Adnkronos il sindaco di Premariacco (Udine) Michele De Sabata - Ci sono eventi che non si dimenticheranno mai e questo è uno di quelli».

Due operai hanno provato a salvarli

C'è una nuova immagine che testimonia come anche due operai, che transitavano in zona, siano immediatamente scesi dal ponte Romano - quello su cui altri passanti hanno realizzato i video - e si siano prodigati per cercare di portare in salvo i tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone. La fotografia immortala i soccorritori occasionali nel bosco accanto al torrente. Secondo quanto si è appreso, i due operai sono riusciti a parlare con i tre ragazzi, cercando di rassicurarli sull'arrivo dei soccorsi.

In un primo momento, anche per valutare la praticabilità del percorso, Cristian ha anche provato a raggiungerli, ma ha desistito per la velocità della corrente, tornando da Patrizia e Bianca. I due operai sono già stati sentiti dai carabinieri della locale stazione e le loro testimonianze sono a disposizione della Procura della Repubblica.

