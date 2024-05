Omicidio Sofia Stefani, Giampiero Gualandi: «Disse che era incinta ma non volevo ucciderla, mia moglie sapeva tutto»

di Redazione Web

Giampiero Gualandi era «esasperato da Sofia Stefani e per questo ha deciso di ucciderla». È la tesi del gip che ha portato all'arresto del vigile 62enne, accusato di omicidio pluriaggravato dopo la morte dell'ex collega e amante di 33 anni. Claudio Benenati, legale dell'uomo, ha chiesto la scarcerazione, o in subordine la concessione dei domiciliari, in quanto per la difesa non sarebbe provata la volontarietà dell’omicidio. Il riporta il Corriere Bologna. Giampiero Gualandi continua a sostenere che il colpo fatale sia stato accidentale e non volontario, come invece ha affermato l'accusa.

Gualandi: mi disse che era incinta

«Sofia Stefani mi perseguitava», dice l'ex capo dei vigili di Anzola dell'Emilia. Gualandi ha raccontato anche di una gravidanza che la vittima avrebbe inscenato per costringerlo a non lasciarla «mi aveva detto di essere incinta, ma poi mi aveva confessato che non era vero». Una circostanza che però non avrebbe portato alla decisione di ucciderla perché, ha sempre sostenuto Gualandi, «ne avevo parlato anche con mia moglie e lei aveva detto che l’avremmo affrontato insieme».

La versione del giudice

Secondo il giudice, Gualandi aveva nella propria mente l'idea di uccidere: così si spiegherebbe l'aver portato in stanza con la pistola anche il kit di pulizia dell'arma, preparando in qualche modo gli elementi utili a corroborare la sua versione del colpo partito per errore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA