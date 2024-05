Trovata morta con una corda al collo. La Procura: «Non si è suicidata. L'ha uccisa il marito per vivere con l'amante»

di Redazione web

Castello d'Argile, Bologna, 5 settembre 2021. Un 53enne denuncia il «suicidio» della moglie 58enne. La Procura, però, al termine di una lunga e complessa indagine, durata tre anni, oggi non ha dubbi: la donna trovata strangolata nella sua casa non può essersi suicidata. Sarebbe stata uccisa dal marito, si legge sul Corriere della Sera, accusato di omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi e della relazione sentimentale con la vittima. Il motivo? Essere libero di vivere la relazione sentimentale che aveva in corso con la sua amante. Il legale dell'uomo smentisce così la versione: «Ci riserviamo di valutare il compendio indiziario e il materiale istruttorio. Il mio assistito si considera e si è sempre considerato innocente. Esclude ogni profilo di responsabilità».

La versione del marito

Il 53enne ha sempre sostenuto di essere tornato a casa a notte fonda e di non essersi accorto che la moglie giaceva al suo fianco già morta, con una corda al collo fissata alla spalliera del letto. Ha sostenuto di averlo scoperto solo la mattina, quando l’ha sciolta e ha provato a rianimarla. Poi la chiamata ai soccorsi.

Le indagini, le perizie e l'accusa

Inizialmente la scena sembrò quella di un suicidio.

La relazione extraconiugale del marito

Non solo, il marito della vittima – spiega il quiotidiano milanese – aveva da tempo una relazione con una donna molto più giovane e quella notte era uscito proprio con lei, anche se agli inquirenti ha sempre definito la storia come poco più di un’avventura. Tuttavia, «dalle testimonianze e dalle parole dell'amante, i carabinieri hanno ricostruito che invece la gestione della relazione extraconiugale era diventata difficile per l’indagato, pressato dalla donna affinché lasciasse la moglie».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA