Melissa Satta e Carlo Beretta, doccia fredda dopo i baci infuocati: «Lui la tradisce con Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio»

Melissa Satta sembra aver ritrovato l'amore e il sorriso tra le braccia di Carlo Beretta, il nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore dell’omonima azienda di armi. L'ex fidanzato di Giulia De Lellis e la showgirl sono stati prima visti insieme per le strade di Madrid mentre passeggiavano ed esploravano la città. Poi all'aeroporto, di ritorno dalla fuga spagnola e, infine, qualche giorno fa, i sue sono stati fotografati in Costa Smeralda, mentre di scambiavano appassionati baci e carezze tra le onde cristalline della Sardegna.

Un amore a prima vista, quello tra i due, che avrebbe convinto Melissa a portarlo a casa sua per presentarlo alla sua famiglia e al figlio Maddox. Tuttavia, la voce di un presunto tradimento avrebbe messo in allerta l'ex velina.

Le voci sul tradimento

Melissa Satta e Carlo Beretta non hanno ancora reso la loro coppia ufficiale su Instagram con post e foto insieme, ma stando a quello che riporta Chi, i due avrebbero trascorso qualche giorno in Sardegna a casa di lei per le presentazioni in famiglia. Un momento idilliaco che potrebbe essere stato macchiato dalle voci sul presunto tradimento di lui.

Fabrizio Corona, tramite il suo Dillinger News, infatti, fa sapere che Carlo Beretta avrebbe tradito la nuova fidanzata con Romina Pierdomenico, ex storica di Ezio Greggio.

La reazione di Melissa Satta

La reazione di Melissa Satta si fa attendere, perché in questo momento è motlo impegnata. La showgirl, infatti, ha condotto ieri sera, 28 maggio, la prima edizione europea del Globe Soccer Awards Europe 2024, con tanti premi e tanti ospiti internazionali, direttamente da Cala di Volpe, in Costa Smeralda.

