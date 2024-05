Filippo Turetta seguiva Giulia Cecchettin con un'app sullo smartphone. Nel pc un file con le istruzioni per legarla

di Redazione web

In un file salvato sul computer e poi cancellato Filippo Turetta aveva pianificato tutto, anche come legare Giulia Cecchettin con il nastro adesivo, come tapparle la bocca per impedirle di gridare. Un delitto, quello della ex fidanzata 22enne, parte di uno «spietato piano criminoso» cominciato almeno quattro giorni prima dell'11 novembre, giorno in cui la studentessa è stata uccisa per poi essere ritrovata una settimana dopo vicino ala lago di Barcis. Tutto studiato «nel dettaglio» anche grazie a una «app-spia» installata sul cellulare della ragazza che gli permetteva di spiarne messaggi e conversazioni.

Le accuse

Nell'atto di accusa è contestato al 22enne anche il reato di stalking, oltre a premeditazione, crudeltà, l’efferatezza, il sequestro di persona, il porto d’armi, l’occultamento di cadavere.

La pianificazione

Nell'atto con cui la procura di Venezia ha comunicato la chiusura delle indagini sullo studente di Ingegneria reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, riportato oggi dal Corriere della Sera, le prove decisive che lo incastrano. Dalle ricerche su internet («nastro isolante, manette, cordame, badili, sacchi neri») alla pianificazione della fuga e tutto quello che gli sarebbe servito: «soldi contanti, abiti puliti, provviste, per ridurre al minimo il contatto con terzi».

La fuga

Anche sui luoghi Filippo Turetta aveva raccolto informazioni specifiche, ricercando le località di montagna nelle quali l’omicidio «avrebbe potuto essere più facilmente attuato e il corpo occultato» e procurandosi delle mappe cartacee «per fuggire senza utilizzare strumenti elettronici».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 07:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA