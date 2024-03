Bomba d'acqua a Milano, temporale e disagi in tutta la città a Pasqua

Maltempo in Lombardia, dove per la oggi, domenica di Pasqua, è stata diramata l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Nella serata del sabato della Vigliala, un vero e proprio temporale estivo, in anticipo di qualche mese, si è abbattuto su Milano a partire dalle 20.30. Pioggia e lampi si sono susseguiti fino alle 22, creando disagi anche tra i numerosi turisti che si trovano in città per le festività.

I danni

Una bomba d'acqua che non ha mancato di provocare danni. Secondo quanto spiegato dai pompieri del capoluogo lombardo, che hanno eseguito una trentina di interventi, ci sono molti alberi pericolanti e tanti cartelloni pubblicitari e insegne dei negozi sono caduti. Non risultano - per ora - feriti o incidenti stradali di rilievo. Tra l'altro è stata chiusa una strada, via Vigevano in zona Genova per un'antenna, in bilico da un palazzo.

Sui social, in tanti hanno commentato il temporale di sabato sera riscontrando le caratteristiche tipiche del "temporale estivo".

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 13:30

