Temporale Roma, fino a quando piove e dove. Le previsioni meteo di oggi e dei prossimi giorni

di Redazione web

Temporale a Roma il primo maggio. Copiosa la pioggia che è caduta sulla città repentinamente, anche in Centro. Poi, però, ha smesso. Il maltempo non risparmia la Capitale durante la festa dei lavoratori. Chi è al concertone si è già munito con ombrelli o impermeabili. Il meteo può variare improvvisamente, complice il forte vento. Nuovo peggioramento, secondo meteoradar, in arrivo. Vediamo insieme le previsioni per le prossime ore e per i giorni seguenti.

Meteo primo maggio a Roma, pioggia e temporali: ecco dove e fino a quando

Previsioni primo maggio

Sulla città di Roma ed hinterland una nuova perturbazione dal 1° Maggio determinerà il tempo sia per la giornata festiva (con piogge/rovesci sparsi), sia per le successive giornate (con instabilità a macchia di leopardo), ed un calo delle temperature. Una nuova rimonta anticiclonica si farà strada verosimilmente dal 4 maggio, a garanzia di tempo stabile, contestualmente ad un nuovo rialzo termico. Una nuova bomba d'acqua potrebbe cadere verso le 23 secondo ilmeteo.it. Fino a quando piove? La pioggia dovrebbe diminuire intorno a mezzanotte.

Previsioni 2 maggio

Ccieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Previsioni 3 maggio

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1958m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA